Новости
Утки под счёт

Утки под счёт

16.01.2017
В Курской области считают уток. Куряне присоединились к учету зимующих водоплавающих птиц «Серая шейка-2017». Акция стартовала в эти выходные.Её задача - пересчитать водоплавающих птиц. Орнитологи...
Пострадавших в полтора раза больше

Пострадавших в полтора раза больше

16.01.2017
Погодные условия в Курской области привели к неутешительной статистике: количество аварий с пострадавшими стало на 40% больше. Такие цифры привели местные спасатели.За прошедшую неделю помощь...
Коммуналка у курян подорожает

Коммуналка у курян подорожает

16.01.2017
С 1 января 2017 года коэффициент оплаты коммунальных услуг возрастет в полтора раза. Об этом сообщают в курской теплогенерирующей компании. Изменения тарифов коснуться тех, кто...
«Динамо-Фарм» добилось 22 победы в Суперлиге

«Динамо-Фарм» добилось 22 победы в Суперлиге

16.01.2017
В минувшие выходные вторая команда "Динамо" на домашнем паркете принимала молодежку из Москвы. В первой встрече курянки добились легкой победы - 100:51. Второй поединок против...
Ослик-целитель умер в Курске

Ослик-целитель умер в Курске

16.01.2017
История о дагестанском осле, которого везли в Курск для больного мальчика, закончилась трагично. Животное погибло в дороге.На выходных интернет пестрил сообщением о том, что к...
Белгородец воровал в курских магазинах

Белгородец воровал в курских магазинах

16.01.2017
Предполагается, что житель соседней области приезжал в Курск специально для совершения краж. После этого, заметая следы, возвращался в родной город. Как сообщает УМВД РФ по...
Курские «соловьи» помогли «Динамо»

Курские «соловьи» помогли «Динамо»

16.01.2017
В воскресенье курские болельщики вместе с командой "Динамо" отправились на выездную встречу в Видное. В подмосковном городе подопечные Лукаса Монделы провели очередной матч регулярного чемпиона...
Требуют внимания

Требуют внимания

13.01.2017
Александр Михайлов провел прием населения. Жители разных районов области не нашли поддержки от местной власти и обратились напрямую к главе региона. Губернатор выслушал граждан и...
Премия Овечкина

Премия Овечкина

13.01.2017
Глава региона встретился с ведущими журналистами региона. Работники средств массовой информации отмечают День печати. Накануне представителей «четвертой власти» чествовали в Администрации Курска, сегодня с утра...
Бесхозный лес

Бесхозный лес

13.01.2017
Счетная палата России выяснила, что из-за незаконных рубок страна ежегодно теряет миллионы кубометров древесины. В рублях ущерб измеряется уже миллиардами. В качестве главной причины называют...
Дела сердечные

Дела сердечные

13.01.2017
В Курск приехали специалисты из научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. В конце 2015 года в регионе зарегистрировали 870 детей с пороком сердца. Сегодня в...
Пятница тринадцатое

Пятница тринадцатое

13.01.2017
Для суеверных курян сегодня особенный день. Те, кто остерегается черных кошек, не одалживает деньги и не выносит мусор на ночь, боится пустых ведер, плюет через...
Электронный суд

Электронный суд

13.01.2017
 В этом году в судебной системе страны произошли изменения. Сами служители закона называют их революционными. Обращения и заявления в суд теперь можно подавать онлайн через...
Сборная Курска по фехтованию

Сборная Курска по фехтованию

13.01.2017
Сборная Курска успешно выступила на традиционном турнире по фехтованию в Казани. Домой юные мастера рапиры привезли 3 медали. Среди девушек отличились Арина Марченко - она...
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Огнем поврежден комбайн

Огнем поврежден комбайн

16.01.2017
Вчера днем, 14 января, в 15.51 на номер «Службы спасения — 112» Курской области поступило...
Тушить пожар без воды

Тушить пожар без воды

16.01.2017
На официальном сайте ГУ МЧС по Курской области появилась информация о том, что специалистам на...
Во Льгове новоселье

Во Льгове новоселье

16.01.2017
Во Льгове 12 семей справили новоселье. Им вручили ключи от новых квартир. Трехэтажный...
Расплачиваться пластиком в транспорте

Расплачиваться пластиком в транспорте

16.01.2017
В Железногорске и Железногорском районе вводится автоматизированная система контроля оплаты проезда. В тестовом...
Столкнулись «Лексус» и «КамАЗ»

Столкнулись «Лексус» и «КамАЗ»

13.01.2017
Сегодня, 12 января, в 14.00 на номер «Службы спасения — 112» Курской области поступило сообщение...
Полмиллиона за Новый год в Индии

Полмиллиона за Новый год в Индии

13.01.2017
Перед Новым годом с жителя города Дмитриева Курской области сняли ограничение выезда за пределы Российской...
Курские конфеты отправили во Вьетнам

Курские конфеты отправили во Вьетнам

13.01.2017
Первую партию курских конфет отправили во Вьетнам. Как сообщили в региональной администрации, три...
Изъяли патрон и квадрокоптер

Изъяли патрон и квадрокоптер

13.01.2017
Новогодние праздники в пунктах пропуска Курской таможни прошли в штатном режиме. За это...
Остерегайтесь сосулек

Остерегайтесь сосулек

12.01.2017
Сосульки, свисающие с крыш курских зданий, представляют серьезную опасность для пешеходов, а также...
«Читаем лучшие книги»

«Читаем лучшие книги»

12.01.2017
В библиотеке имени Асеева стартует новый масштабный образовательный проект «Читаем лучшие книги». Он...
Столкнулись две автомобилистки

Столкнулись две автомобилистки

11.01.2017
Вчера днем, 10 января, ДТП произошло в Октябрьском районе Курской области. По информации отдела пропаганды регионального...
«Читающий троллейбус»

«Читающий троллейбус»

11.01.2017
Сегодня вновь отправляется в путешествие по улицам Курска «Читающий троллейбус». На этот раз...
Штраф за реализацию алкоголя подросткам

Штраф за реализацию алкоголя подросткам

11.01.2017
В магазинах Курска продают спиртное несовершеннолетним. Это удалось выяснить активистам, поучаствовавшим вместе с...
Список нерадивых управляющих компаний

Список нерадивых управляющих компаний

10.01.2017
Курск продолжает освобождаться от последствия рождественской метели. Уборкой и вывозом снега с городских дорог занимаются...
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Граждане, будьте бдительны!!! При обнаружении бесхозных предметов, а также выявлении подозрительных лиц сообщать в УФСБ России по Курской области по тел. 70-24-70 и 70-70-70 (круглосуточно), в полицию - по телефону 02, в службу спасения - телефону 112. От Вас зависит безопасность Вас и ваших близких!                              Реальная помощь наркозависимым и алкоголезависимым, а также бездомным людям, в восстановлении документов. Бесплатно. Бессрочно. Анонимно. Тел. 8-920-712-50-05.                              Организации требуется инженер ТБ, инженер строитель. Тел. 33-14-18, 33-14-59.                              22 января 2017 г. в 13-00 в Драмтеатре им. А.С. Пушкина будет демонстрироваться фильм-катастрофа «Ледокол». Цена билета 50 рублей.                              Требуется водитель автопогрузчика. Тел. 34-31-45.                              Срочно требуется продавец-дизайнер мебели. Тел. 8-920-715-29-31.                              Требуются: продавец, дизайнер, кассир, кладовщик. Тел. 8-910-318-74-83, 73-17-00.                              Потерялась кошка бело-черная в районе Дериглазова. Тел. 8-910-740-03-45.                              Требуются водители категории В,С,Е, агроном, охранник- контроллер, ветврач, инженер механик с/х, рабочий на скотобойню, автокрановщик. Обращаться по тел. 58-82-00.                              Требуются кассир-продавец, тел. 53-14-84, кассир-продавец, уборщица-фасовщица, тел. 26-04-24.                              На постоянную работу требуются повара с опытом работы. Центральный округ. Зарплата высокая. Тел. 8-960-673-53-30, 52-91-01.                              Требуется курьер. Тел. 58-74-61.                              Продам участок под застройку в пос. Петрин (12 км. от Курска). Тел. 8-930-037-26-37.                              В зоомагазин «АкваЗоо» переехал по новому адресу: ул. Сумская, 37-А/1. Тел. 8-903-027-55-08.                              Заказ объявлений в рубрику «Бегущая строка» по тел. 8 (4712) 54-70-70 или Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .                                                           