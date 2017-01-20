Новости
Реализация указов президента

Реализация указов президента

20.01.2017
Регионы уже приступили к реализации указа президента, направленного на стратегическое развитие субъектов России. Документ рассчитан до 2025 года. Основные направления работы - экономическая устойчивость, привлечение...
Про долги по заработной плате

Про долги по заработной плате

20.01.2017
В Курской области десятки людей не могут добиться справедливости. Работодатели не хотят платить честно заработанные деньги своим сотрудникам. Порой выбить деньги не получается даже через...
Золотое топливо

Золотое топливо

20.01.2017
С начала года по стране прокатилась волна подорожания моторного топлива. Курская область не стала исключением. Автомобилисты подмечают, на одних заправках ценник увеличился на 50 копеек,...
История с одним депутатом

История с одним депутатом

20.01.2017
Курского депутата подозревают в угрозе убийством. Накануне региональное Следственное управление Следственного комитета обнародовало информацию, что депутат Горсобрания угрожал работникам электросетей. И в подкреплении своих слов,...
Взять ребенка из детдома

Взять ребенка из детдома

20.01.2017
За последние годы количество детей, оставшихся без родителей, сократилось почти втрое. Всё больше курян готовы взять ребёнка из детского дома или интерната. Сегодня в центре...
Бюджетные средства – на своё усмотрение

Бюджетные средства – на своё усмотрение

20.01.2017
Уголовное дело возбуждено в отношении главы муниципального образования «Субботинский сельсовет». По данным следствия, женщина решила присвоить себе часть средств из кассы муниципального образования. Подозреваемая получила...
Случай бешенства коров

Случай бешенства коров

20.01.2017
В Беловском районе зафиксирован случай бешенства крупного рогатого скота. По информации регионального управления Россельхознадзора, телят покусали бешеные собаки. Диагноз во время проверки потвердели сотрудники областной...
Сгорел последний ларёк на селе

Сгорел последний ларёк на селе

20.01.2017
Сегодня утром в посёлке Первая Китаёвка (Медвенский район) сгорел ларёк. По информации сайта 46tv, это единственная точка, обеспечивающая жителей продуктами.Пожар тушили 4 минуты, в результате...
Авария напротив Сельхозакадемии

Авария напротив Сельхозакадемии

20.01.2017
Вчера вечером на улице Карла Маркса столкнулись две иномарки. По предварительной информации, водитель  Opel Astra двигался со стороны улицы Ломакина в центр города, навстречу ему...
Электричество кончилось

Электричество кончилось

19.01.2017
Скандал искрит в дачном обществе "Вымпел". Жителям 600 домов грозят отключить электроэнергию. Управляющая компания решила пойти на крайние меры из-за долга потребителей. Не платят те,...
Что делают подростки вечерами?

Что делают подростки вечерами?

19.01.2017
Куряне не знают, чем занимаются их дети по вечерам, к такому выводу пришли сотрудники регионального УМВД. Полицейские вместе с активистами проверили увеселительные заведения, игровые салоны...
Уголовное дело в отношении депутата

Уголовное дело в отношении депутата

19.01.2017
В отношении депутата Курского городского Собрания Романа Гладких возбуждено уголовное дело. Законотворцу инкриминируют 119-ю статью Уголовного Кодекса Российской Федерации - это угроза убийством. Гладких является...
Крещение Господне 2017

Крещение Господне 2017

19.01.2017
19 января православные отмечают один из главных праздников в году - Крещение Господне или Богоявление. В этот день принято совершать купание в прорубе, тем самым...
Ключи от новых пожарных машин

Ключи от новых пожарных машин

19.01.2017
В Драматическом театре состоялся итоговый учебно-методический сбор чрезвычайных сил региона. Говорили о деятельности органов, стоящих на защите региона и населения. Перед началом пленарного заседания губернатор...
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В Шуклинке ночью сгорел дом

В Шуклинке ночью сгорел дом

20.01.2017
Сегодня ночью, 20 января, в 0.26 на номер «Службы спасения — 112» Курской области поступило...
Стать лучшим городом России

Стать лучшим городом России

20.01.2017
Курск может стать лучшим городом России. Ежегодное голосование уже объявлено на сайте город-россии.рф.
Дышат вредными испарениями

Дышат вредными испарениями

20.01.2017
Жители посёлка Сейм Курской области, который находится рядом с нефтеперерабатывающим заводом, пожаловались на...
Судьба НПЗ в поселке Сейм

Судьба НПЗ в поселке Сейм

19.01.2017
С таким предложением выступили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта, побывав в поселке Сейм Мантуровского...
На улице Гагарина горела квартира

На улице Гагарина горела квартира

19.01.2017
Сегодня ночью, 19 января, в 0.18 на номер «Службы спасения — 112» Курской области поступило...
Пропала 54-летняя женщина

Пропала 54-летняя женщина

19.01.2017
Поисковый отряд «Лиза Алерт Курск» объявил о поисках Литвиновой Диляры Джурабаевны 1962 года рождения. Женщина 20...
Вспомним Февральскую революцию

Вспомним Февральскую революцию

19.01.2017
Сегодня в Курске вспомнят Февральскую революцию 1917 года. Мероприятие, приуроченное к 100-летию этого...
Скончались от самолечения

Скончались от самолечения

18.01.2017
В Курской области усилился контроль над отпуском лекарств по рецепту. По данным медиков,...
В центре Курска провалился асфальт

В центре Курска провалился асфальт

18.01.2017
Вчера, 17 января, на улице Золотой провалился асфальт. Яма образовалась в центре Курска рядом с...
Полиция ищет сбежавших подростков

Полиция ищет сбежавших подростков

18.01.2017
Полиция Курской области разыскивает подростков, которые в понедельник, 16 января, самовольно ушли из Новоандросовского дома-интерната. Пресс-служба...
Украли украшения с главной елки

Украли украшения с главной елки

17.01.2017
  В Железногорске главная новогодняя елка, установленная на площади перед культурным центром «Русь», лишилась...
Курская полиция ищет москвича

Курская полиция ищет москвича

17.01.2017
Полицией разыскивается подозреваемый в краже Гранкин Сергей Владимирович 1985 года рождения. По информации пресс-службы регионального УМВД,...
Заявление на участие в ЕГЭ

Заявление на участие в ЕГЭ

17.01.2017
Как рассказали в Комитете образования и науки Курской области, заявление на участие в едином государственном...
Область на пороге эпидемии

Область на пороге эпидемии

17.01.2017
В Курской области вновь существенно возросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. По информации Роспотребнадзора,...
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