Граждане, будьте бдительны!!! При обнаружении бесхозных предметов, а также выявлении подозрительных лиц сообщать в УФСБ России по Курской области по тел. 70-24-70 и 70-70-70 (круглосуточно), в полицию - по телефону 02, в службу спасения - телефону 112. От Вас зависит безопасность Вас и ваших близких! Реальная помощь наркозависимым и алкоголезависимым, а также бездомным людям, в восстановлении документов. Бесплатно. Бессрочно. Анонимно. Тел. 8-920-712-50-05. Фонд им. Л.С. Выготского обращается к абонентам МегаФона, МТС, Билайн с просьбой помочь детям с ДЦП. Вы можете внести пожертвования прямо сейчас, отправив SMS-сообщение на номер 3434 со словом «ДАРИМ» и через пробел укажите цифрами сумму пожертвования. Требуется водитель категории «Е». Тел. 8-961-167-36-58. Строительной организации требуется геодезист с опытом работы. Зарплата высокая. Тел. 730-209. Сельхозпредприятию Тульской области требуются разнорабочие. Зарплата 25 тыс. руб./месяц. Тел. 8-950-875-14-16, 8-4712-50-16-17. Требуются ученики парикмахеров, оказываем содействие в трудоустройстве. Тел. 58-81-66, 53-76-12, 58-81-76. Требуются ученики на вечернее время по профессиям: водитель погрузчика, машинист экскаватора, машинист бульдозера. Тел. 53-76-12, 58-81-66. Строительной организации требуется электромонтер. Зарплата высокая. Тел. 8-906-690-20-04, 200-222. Строительной компании требуются каменщики, оплата сдельная. Тел. 39-21-31. ООО «ПК Кристалл-Лефортово» требуются: электромонтер 5 разряда, наладчик оборудования 5 разряда. Телефон 70-24-73, 8-951-325-60-65. Ветеринарной службе города Железногорска требуются ветеринарные врачи для обслуживания мясохладобойни в с. Линец. Заработная плата 30 тыс. рублей. Жилье предоставляется. Контактный телефон: 8 (47148) 2-60-99, 2-54-20. Организации требуется инженер ТБ, инженер строитель. Тел. 33-14-18, 33-14-59. Продам участок под застройку в пос. Петрин (12 км. от Курска). Тел. 8-930-037-26-37. В зоомагазин «АкваЗоо» переехал по новому адресу: ул. Сумская, 37-А/1. Тел. 8-903-027-55-08. Заказ объявлений в рубрику «Бегущая строка» по тел. 8 (4712) 54-70-70 или Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .