Новости
В Курске идентифицируют шубы

В Курске идентифицируют шубы

26.01.2017
В Курке сотрудники Роспотребнадзора сняли с продажи пять шуб. Как сообщили в ведомстве, они не прошли проверку на наличие специальных чипов. Напомним, что с апреля...
В Курске умер известный краевед

В Курске умер известный краевед

26.01.2017
Печальные новости пришли из центра историко-культурного наследия. Скончался Владимир Борисович Степанов.Краевед, историк, литератор, телеведущий, журналист. Долгие годы он работал в программах «Городские истории» и «Ретроспектива»...
В Курске чествовали студентов

В Курске чествовали студентов

25.01.2017
В Курске вручили премии Президента Российской Федерации и Губернатора Курской области. Наград удостоились представители студенческого сообщества региона, а также школьники. Церемония состоялась в рамках форума...
Жители Курска страдают от бездомных собак

Жители Курска страдают от бездомных собак

25.01.2017
Жители Сеймского округа Курска выступают против защитников бездомных животных. Не все, а преимущественно те, кто уже пострадал от бродящих собак. Некоторые горожане были вынуждены приобрести...
Заграничный гость обманул и ограбил курянку

Заграничный гость обманул и ограбил курянку

25.01.2017
Курские полицейские предупреждают - в социальных сетях легко нарваться на мошенников. Безобидное на первый взгляд виртуальное знакомство может закончиться реальной потерей денег. Они втираются в...
В Курске звучал неизвестный Свиридов

В Курске звучал неизвестный Свиридов

25.01.2017
В Свиридовском центре продолжаются музыкальные вечера. Основа репертуара - произведения знаменитого композитора. И это не столько известные на весь мир работы, сколько материалы мало знакомые...
Cбежали недоехав до цирка

Cбежали недоехав до цирка

25.01.2017
Артисты сбежали недоехав до курского цирка. Совсем скоро на манеже должна была стартовать новая захватывающая шоу-программа «тайна пирата». Накануне в областной центр был доставлен реквизит,...
Курские атлеты пополнили копилку «золотом»

Курские атлеты пополнили копилку «золотом»

25.01.2017
В копилке курских тяжелоатлетов новые награды. Пополняет медальный запас региона команда Игоря Умеренкова и сам спортсмен, который на днях вернулся с очередных соревнований. Подтверждая статус...
Курские дзюдоисты готовятся к первеству ЦФО

Курские дзюдоисты готовятся к первеству ЦФО

25.01.2017
Курские дзюдоисты вновь вышли на татами. Среди участников региональных соревнований, как мастеровитые спортсмены, так и те, кто только начинает свой путь в единоборствах. Победители турнира...
На Курск надвигается похолодание

На Курск надвигается похолодание

25.01.2017
Курск продолжает засыпать снегом. Вместе с тем постепенно снижается температура. По предварительным прогнозам синоптиков, в ночные часы столбик термометра зафиксирует 17-22 градусов мороза. Похолодание будет...
В Курске самые дешевые цены на съемные квартиры

В Курске самые дешевые цены на съемные квартиры

25.01.2017
В Курске самые дешевые цены на съемные квартиры. Об этом заявили эксперты онлайн сервиса объявлений о недвижимости «Мир квартир». Всего аналитики изучили статистику в 59...
В Курской области появится производство по изготовлению корма для кошек и собак

В Курской области появится производство по изготовлению корма для кошек и собак

25.01.2017
Крупнейший агропромышленный холдинг страны в этом году приступит к строительству в Пристенском районе завода по изготовлению кормов для домашних животных.  Ориентировочный объем инвестиций – 1...
Недетские цены на питание

Недетские цены на питание

25.01.2017
В одном из железногорских магазинов сотрудники межрайонной прокуратуры выявили необоснованную надбавку на детское питание. К слову, Постановление губернатора области разрешает "накидывать" к стоимости такой продукции...
В Курской области системе образования особое внимание

В Курской области системе образования особое внимание

24.01.2017
Тенденция, когда профильные ВУЗы готовят специалистов других сфер деятельности, сходит на нет. На днях стало известно, что курская сельхозакадемия лишилась права выдавать дипломы государственного образца...
Новости партнеров
В Курской области зарегистрировали 2 случая бешенства животных

В Курской области зарегистрировали 2 случая бешенства животных

26.01.2017
В Курской области в этом году уже зарегистрировали 2 случая бешенства домашних животных.
В Железногорске школьник поджёг балкон у соседей

В Железногорске школьник поджёг балкон у соседей

26.01.2017
В Железногорске третьеклассник, оставшись один дома, решил развлечься. Ради забавы он завернул сырое...
На курских водоемах замерили толщину льда

На курских водоемах замерили толщину льда

26.01.2017
На водоемах Курской области установился устойчивый ледовый покров. ОБ этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Участковый вымогал у женщины, укравшей банку кофе, 65 тысяч рублей

Участковый вымогал у женщины, укравшей банку кофе, 65 тысяч рублей

25.01.2017
В Курске участковый уполномоченный решил воспользоваться незнанием законодательства воровки, а получилось так, что...
Процедура «дачной амнистии» стала сложнее

Процедура «дачной амнистии» стала сложнее

25.01.2017
Процедура «дачной амнистии» стала сложнее. В прошлом году «дачная амнистия» была продлена до...
Ранил ножом родного брата

Ранил ножом родного брата

25.01.2017
В Касторенском районе Курской области осужден 40-летний сельский житель, который ударил ножом своего брата. Об...
Изменится плата за наем

Изменится плата за наем

25.01.2017
В Курске у жильцов неприватизированных квартир, принадлежащих муниципалитету, изменится плата за наем. Стоимость...
Общественная приемная

Общественная приемная

25.01.2017
Сегодня, 25 января, Управление ГИБДД по Курской области снова открывает свою общественную приемную.
Курск примет крупный турнир по фехтованию

Курск примет крупный турнир по фехтованию

24.01.2017
С 29 января по 5 февраля в Курске пройдет Первенство России по фехтованию...
Жильцов переселят из «нового аварийного» дома

Жильцов переселят из «нового аварийного» дома

24.01.2017
Представители госкорпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» оценили качество новостроек во Льгове и Курске,...
На юбилее курского депутата спели Пугачева и Лепс

На юбилее курского депутата спели Пугачева и Лепс

24.01.2017
Депутат Государственной Думы РФ от Курской области, вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Александр Брыксин с...
В Курской области ожидаются гололедица и туман

В Курской области ожидаются гололедица и туман

23.01.2017
Сегодня вечером в Курской области ожидаются осадки в виде снега и мороси. При...
Пьяный водитель покалечил свою пассажирку

Пьяный водитель покалечил свою пассажирку

23.01.2017
22 января в Пристенском районе пьяный автомобилист устроил ДТП, в котором пострадал один...
В аварии пострадала 9-летняя девочка

В аварии пострадала 9-летняя девочка

23.01.2017
Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала несовершеннолетняя, произошло в субботу, 21 января, в Курчатовском районе...
Календарь событий
Январь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Используйте календарь для выбора нужного периода времени. Для просмотра сюжетов просто кликните по дате на календаре.

Реклама
Деловое предложение
Такт

   

 

Граждане, будьте бдительны!!! При обнаружении бесхозных предметов, а также выявлении подозрительных лиц сообщать в УФСБ России по Курской области по тел. 70-24-70 и 70-70-70 (круглосуточно), в полицию - по телефону 02, в службу спасения - телефону 112. От Вас зависит безопасность Вас и ваших близких!                              Реальная помощь наркозависимым и алкоголезависимым, а также бездомным людям, в восстановлении документов. Бесплатно. Бессрочно. Анонимно. Тел. 8-920-712-50-05.                              Фонд им. Л.С. Выготского обращается к абонентам МегаФона, МТС, Билайн с просьбой помочь детям с ДЦП. Вы можете внести пожертвования прямо сейчас, отправив SMS-сообщение на номер 3434 со словом «ДАРИМ» и через пробел укажите цифрами сумму пожертвования.                              Мегакомплекс "ГРИНН" приглашает на постоянную работу начальника электротехнического участка, начальника участка по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования. Оформление по ТК РФ. Тел. 73-35-37, 8-961-190-85-85.                              Организации требуется менеджер по продаже кормов для с/х животных. Тел. 8-930-850-67-04.                              Организации требуется бухгалтер по зарплате (кадровик) Сев. Зап. Тел. 770-277.                              Строительной компании требуются каменщики, оплата сдельная. Тел. 39-21-31.                              Требуется менеджер, иногородним предоставляется жилье. Тел. 58-74-61.                              ООО «ПК Кристалл-Лефортово» требуются: электромонтер 5 разряда, наладчик оборудования 5 разряда. Телефон 70-24-73, 8-951-325-60-65.                              Требуется курьер. Иногородним предоставляется жилье. Тел. 58-74-61.                              Требуется экспедитор. Иногородним предоставляется жилье. Тел. 8-919-218-60-27.                              Требуется горничная. Тел. 58-74-61.                              Ветеринарной службе города Железногорска требуются ветеринарные врачи для обслуживания мясохладобойни в с. Линец. Заработная плата 30 тыс. рублей. Жилье предоставляется. Контактный телефон: 8 (47148) 2-60-99, 2-54-20.                              Ресторану срочно требуется повар с опытом работы. Тел. 54-20-54.                              Организации требуется инженер ТБ, инженер строитель. Тел. 33-14-18, 33-14-59.                              Продам участок под застройку в пос. Петрин (12 км. от Курска). Тел. 8-930-037-26-37.                              В зоомагазин «АкваЗоо» переехал по новому адресу: ул. Сумская, 37-А/1. Тел. 8-903-027-55-08.                              Заказ объявлений в рубрику «Бегущая строка» по тел. 8 (4712) 54-70-70 или Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .                             