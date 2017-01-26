Граждане, будьте бдительны!!! При обнаружении бесхозных предметов, а также выявлении подозрительных лиц сообщать в УФСБ России по Курской области по тел. 70-24-70 и 70-70-70 (круглосуточно), в полицию - по телефону 02, в службу спасения - телефону 112. От Вас зависит безопасность Вас и ваших близких! Реальная помощь наркозависимым и алкоголезависимым, а также бездомным людям, в восстановлении документов. Бесплатно. Бессрочно. Анонимно. Тел. 8-920-712-50-05. Фонд им. Л.С. Выготского обращается к абонентам МегаФона, МТС, Билайн с просьбой помочь детям с ДЦП. Вы можете внести пожертвования прямо сейчас, отправив SMS-сообщение на номер 3434 со словом «ДАРИМ» и через пробел укажите цифрами сумму пожертвования. Мегакомплекс "ГРИНН" приглашает на постоянную работу начальника электротехнического участка, начальника участка по обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования. Оформление по ТК РФ. Тел. 73-35-37, 8-961-190-85-85. Организации требуется менеджер по продаже кормов для с/х животных. Тел. 8-930-850-67-04. Организации требуется бухгалтер по зарплате (кадровик) Сев. Зап. Тел. 770-277. Строительной компании требуются каменщики, оплата сдельная. Тел. 39-21-31. Требуется менеджер, иногородним предоставляется жилье. Тел. 58-74-61. ООО «ПК Кристалл-Лефортово» требуются: электромонтер 5 разряда, наладчик оборудования 5 разряда. Телефон 70-24-73, 8-951-325-60-65. Требуется курьер. Иногородним предоставляется жилье. Тел. 58-74-61. Требуется экспедитор. Иногородним предоставляется жилье. Тел. 8-919-218-60-27. Требуется горничная. Тел. 58-74-61. Ветеринарной службе города Железногорска требуются ветеринарные врачи для обслуживания мясохладобойни в с. Линец. Заработная плата 30 тыс. рублей. Жилье предоставляется. Контактный телефон: 8 (47148) 2-60-99, 2-54-20. Ресторану срочно требуется повар с опытом работы. Тел. 54-20-54. Организации требуется инженер ТБ, инженер строитель. Тел. 33-14-18, 33-14-59. Продам участок под застройку в пос. Петрин (12 км. от Курска). Тел. 8-930-037-26-37. В зоомагазин «АкваЗоо» переехал по новому адресу: ул. Сумская, 37-А/1. Тел. 8-903-027-55-08. Заказ объявлений в рубрику «Бегущая строка» по тел. 8 (4712) 54-70-70 или Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .