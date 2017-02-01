Новости
Десятки курян получили обморожение

Десятки курян получили обморожение

01.02.2017
Десятки курян получили обморожение за первый месяц этого года. Только по официальным данным в больницы города за помощью обратились более 60 человек. Чтобы сохранить...
Курянка обворовала работодателя. Приговор.

Курянка обворовала работодателя. Приговор.

01.02.2017
В Курске вынесли приговор бухгалтеру, которая около года обворовывала своего работодателя. По версии следствия, дама устроилась в небольшую местную фирму и стала постепенно «выводить» деньги.
В Курском цирке - аншлаг

В Курском цирке - аншлаг

01.02.2017
Курск атаковали…пираты. В Курском цирке - новая шоу-программа под название «Тайна пиратов». На манеже - воздушные гимнасты, акробаты и множество дрессированных животных. Уникальное по...
Курские силовики встали на лыжи

Курские силовики встали на лыжи

01.02.2017
Сотрудники курского управления ФСБ оказались самыми быстрыми в лыжной гонке. Накануне в урочище Моква собрались 13 команд, представители всех силовых подразделений области. Участникам традиционного зимнего...
Курские спортсмены по рукопашному спорту вернулись из Воронежа

Курские спортсмены по рукопашному спорту вернулись из Воронежа

01.02.2017
С россыпью наград разного достоинства вернулись из Воронежа курские спортсмены по рукопашному спорту. Соревнования собрали более 200 участников. Курская команда завоевала 17 наград. Сегодня...
В Курске поймали злостных неплатильщиков налогов

В Курске поймали злостных неплатильщиков налогов

01.02.2017
Уклонение от уплаты налогов в крупном размере - такую статью инкриминируют руководителям фирмы ООО «Торговый Дом «ЖелДорДеталь», осуществляющей оптовые поставки запчастей для железнодорожного транспорта. По...
Курские коммунальщики проводят проверку

Курские коммунальщики проводят проверку

01.02.2017
Специалисты отдела тепловой инспекции регионального отделения ПАО «Квадра» приступили к обследованию счетчиков на горячую воду в многоквартирных домах города Курска. Поверка будет проходить с февраля...
Мошенники украли у курских бабушек 100 тыс.р.

Мошенники украли у курских бабушек 100 тыс.р.

01.02.2017
Две пенсионерки пострадали от афериста. 69-летняя курянка отдала 30 тыс.р. мужчине, который убедил её в том, что ему срочно необходимы деньги, а перевод ещё не...
Курский футболист Арсений Логашов перебрался в клуб ленинградской области «Тосно»

Курский футболист Арсений Логашов перебрался в клуб ленинградской области «Тосно»

01.02.2017
Уроженец города Курска, 25-летний защитник Арсений Логашов, перешел в ФК "Тосно" Ленинградской области из московского "Локомотива". Футболист подписал с клубом из ФНЛ 5-летний контракт. Напомним,...
Снежное творчество в курских колониях

Снежное творчество в курских колониях

01.02.2017
В исправительных учреждениях Курской области состоялся конкурс снежных и ледяных фигур. Ограничивать фантазию участников не стали. И пока одни заключенные лепили обычного снеговика, другие старательно...
Куряне стали меньше нарушать закон

Куряне стали меньше нарушать закон

31.01.2017
В Курске прошла межведомственная комиссия по борьбе с преступностью и профилактике нарушений. Правоохранительные органы отчитываются, что раскрываемость преступлений в регионе на прежнем, высоком уровне.
Расширение Курского областного краеведческого музея и картинной галереи

Расширение Курского областного краеведческого музея и картинной галереи

31.01.2017
Во время рабочей поездки в Москву губернатор региона вновь поднял вопрос о строительстве новых зданий. Речь идет о помещениях для Курского областного краеведческого музея...
Курская династия железнодорожников

Курская династия железнодорожников

31.01.2017
До подведения итогов ежегодного конкурса общественного признания "Человек года" остается меньше двух недель. Оргкомитет конкурса завершил отбор кандидатов, которые могут получить золотую антоновку за определенные...
В библиотеке им. Ф. А. Семенова открылась выставка картин

В библиотеке им. Ф. А. Семенова открылась выставка картин

31.01.2017
В библиотеке им. Ф. А. Семенова открылась очередная выставка картин. Серию работ представила курянка Александра Яковлева. Долгое время она занималась вышивкой крестиком и теперь решила...
Новости партнеров
В Курске машина сбила мужчину, помогавшего менять колесо

В Курске машина сбила мужчину, помогавшего менять колесо

01.02.2017
Вчера днем, 31 января, ДТП с пострадавшим произошло в Курске. ДТП произошло на улице Энгельса Как сообщил...
В Курске задержали малолетних воришек

В Курске задержали малолетних воришек

01.02.2017
В полиции Курска рассказали сразу о двух случаях задержания несовершеннолетних воришек. В первом...
Под Курском «Гранта» протаранила дорожные знаки и бетонное ограждение

Под Курском «Гранта» протаранила дорожные знаки и бетонное ограждение

01.02.2017
31 января в Обоянском районе с дороги вылетела «Лада Гранта». По сообщению Госавтоинспекции,...
Курским пенсионерам единовременно выплатили два миллиарда

Курским пенсионерам единовременно выплатили два миллиарда

01.02.2017
В Курской области завершена доставка единовременной выплаты пенсионерам в размере 5 тысяч рублей. Единовременная выплата производилась...
Курск. Около аэропорта обезвредили 101 снаряд

Курск. Около аэропорта обезвредили 101 снаряд

01.02.2017
Дважды за неделю группе спецработ областной аварийно-спасательной службы пришлось выезжать на обезвреживание взрывоопасных мини-арсеналов в...
На директора организации, задолжавшей миллионы рублей, завели уголовное дело

На директора организации, задолжавшей миллионы рублей, завели уголовное дело

01.02.2017
  На директора организации, задолжавшей миллионы рублей, завели уголовное дело. Как рассказали в региональном Управлении...
В Рыльске пенсионер погиб в пожаре

В Рыльске пенсионер погиб в пожаре

31.01.2017
Сегодня утром в Курской области случился очередной пожар с человеческими жертвами. На этот...
В Курске задержаны два участника разбойного нападения

В Курске задержаны два участника разбойного нападения

31.01.2017
По подозрению в разбойном нападении в Курске задержаны два безработных гражданина. Как сообщил «ДДД» старший инспектор...
За кражу четырех бутылок пива курянину грозит уголовная статья

За кражу четырех бутылок пива курянину грозит уголовная статья

31.01.2017
В городе Железногорске Курской области в продуктовом магазине на улице Мира мужчина взял с полки...
В Курской области три школы и детсад закрыли на карантин

В Курской области три школы и детсад закрыли на карантин

31.01.2017
В Курской области показатели заболеваемостью гриппом и ОРВИ сохраняются на уровне, характерном для...
Курские власти просят профинансировать Минтранс авиаперелеты до Минвод

Курские власти просят профинансировать Минтранс авиаперелеты до Минвод

31.01.2017
Губернатор Курской области обратился к министру транспорта Максиму Соколову. Александр Михайлов сообщил, что...
Курская область. По требованию прокурора запретили продажу спирта через Интернет

Курская область. По требованию прокурора запретили продажу спирта через Интернет

31.01.2017
Прокуратура Советского района Курской области провела мониторинг сети Интернет и выявила информацию, запрещенную к распространению. В...
В Курской области осужден водитель, по пьяни задавивший пешехода

В Курской области осужден водитель, по пьяни задавивший пешехода

31.01.2017
Рыльский районный суд Курской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего местного жителя.
Юридическая фирма «БИЗНЕС» в Курске

Юридическая фирма «БИЗНЕС» в Курске

30.01.2017
Малый и средний бизнес должны стать флагманами экономики, и эта задача стоит на государственном...
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Граждане, будьте бдительны!!! При обнаружении бесхозных предметов, а также выявлении подозрительных лиц сообщать в УФСБ России по Курской области по тел. 70-24-70 и 70-70-70 (круглосуточно), в полицию - по телефону 02, в службу спасения - телефону 112. От Вас зависит безопасность Вас и ваших близких!                           Реальная помощь наркозависимым и алкоголезависимым, а также бездомным людям, в восстановлении документов. Бесплатно. Бессрочно. Анонимно. Тел. 8-920-712-50-05.                           Фонд им. Л.С. Выготского обращается к абонентам МегаФона, МТС, Билайн с просьбой помочь детям с ДЦП. Вы можете внести пожертвования прямо сейчас, отправив SMS-сообщение на номер 3434 со словом «ДАРИМ» и через пробел укажите цифрами сумму пожертвования.                           Требуется водитель категории «Е». Тел. 8-961-167-36-58.                           Строительной организации на постоянную работу требуется бухгалтер по работе с контрагентами. Тел. 200-222, 8-906-690-20-04.                           Строительной организации требуется геодезист с опытом работы. Зарплата высокая. Тел. 730-209.                           Сельхозпредприятию Тульской области требуются разнорабочие. Зарплата 25 тыс. руб./месяц. Тел. 8-950-875-14-16, 8-4712-50-16-17.                           АО «Корпорация «ГРИНН» приглашает на работу повара. Обращаться: тел. 73-09-74, 52-13-09.                           Требуются ученики парикмахеров, оказываем содействие в трудоустройстве. Тел. 58-81-66, 53-76-12, 58-81-76.                           Требуется экспедитор. Иногородним предоставляется жилье. Тел. 58-74-61.                           Ветеринарной службе города Железногорска требуются ветеринарные врачи для обслуживания мясохладобойни в с. Линец. Заработная плата 30 тыс. рублей. Жилье предоставляется. Контактный телефон: 8 (47148) 2-60-99, 2-54-20.                           Организации требуется инженер ТБ, инженер строитель. Тел. 33-14-18, 33-14-59.                           Продам участок под застройку в пос. Петрин (12 км. от Курска). Тел. 8-930-037-26-37.                           В зоомагазин «АкваЗоо» переехал по новому адресу: ул. Сумская, 37-А/1. Тел. 8-903-027-55-08.                           Продам участок под ИЖС (не завершенное строительство) 16 соток, в центре города. Все коммуникации, ухоженный. Цена договорная. Тел. 8-951-327-06-05.                            УМВД России по Курской области объявляет набор на очное обучение в учебные заведения МВД России (Волгоградская академия МВД РФ, Московский университет МВД РФ, Санкт-Петербургский университет МВД РФ, Белгородский юридический институт МВД РФ, Орловский юридический институт МВД РФ и Воронежский институт РФ). На учебу принимаются учащиеся 11 классов средних школ и средне- специальных учебных заведений, а также граждане, отслужившие действительную военную службу, в возрасте до 25 лет.  УМВД России по г. Курску объявляет набор в Санкт-Петербургское суворовское военное училище МВД России. На учебу принимаются учащиеся 8 классов средних общеобразовательных школ. УМВД России по г. Курску проводит набор граждан РФ на службу в органы внутренних дел на должности младшего и среднего начальствующего состава. По вопросам оформления на учебу и работу обращаться в отдел по работе с личным составом УМВД России по г. Курску (г. Курск, ул. Ленина, 5 каб. 331, 332, тел. 58-14-32, 36-74-52, 8-920-268-77-59.).                            Заказ объявлений в рубрику «Бегущая строка» по тел. 8 (4712) 54-70-70 или Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .                          