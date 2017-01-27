Новости
В Курской области продолжают восстанавливать святыни

В Курской области продолжают восстанавливать святыни

27.01.2017
В Золотухинском районе состоялось выездное совещание Попечительского совета по возрождению мужского монастыря «Коренная пустынь». Губернатор Александр Михайлов и митрополит Курский и Рыльский Герман определили...
Курский филиал РГСУ хотят реорганизовать

Курский филиал РГСУ хотят реорганизовать

27.01.2017
Курский филиал Российского государственного социального университета хотят реорганизовать. Информация о закрытии вуза ходила давно. На днях стало известно о планах перевести студентов, которые сегодня учатся...
Курсы юного полицейского для Курских студентов

Курсы юного полицейского для Курских студентов

27.01.2017
Экспресс курсы юного полицейского предложили пройти школьникам и студентам. Стражи порядка в рамках ежегодной общероссийской акции знакомили курян с историей создания ведомства, учили приемам рукопашного...
Курский цирк ждёт гостей на «Тайны пиратов»

Курский цирк ждёт гостей на «Тайны пиратов»

27.01.2017
В курском цирке стартует новое шоу «Тайна пирата». Удивительно добрая история, с захватывающей сюжетной линией. Её участниками станут гимнасты, акробаты и жонглеры, клоуны и дрессированные...
В Курской области за год рассмотрено 192 тысячи судебных дел

В Курской области за год рассмотрено 192 тысячи судебных дел

27.01.2017
В областном суде подвели итоги работы за 2016 год и поставили задачи по совершенствованию правосудия в 2017. В торжественном собрании приняли участие губернатор Александр Михайлов,...
В Курске за сосульки отвечают

В Курске за сосульки отвечают

27.01.2017
Прокуратура Курской области обеспокоена безопасностью жизни и здоровья горожан. В связи с сильными снегопадами и весьма изменчивыми погодными условиями на крышах и козырьках многоквартирных домов...
Курские дзюдоисты успешно выступили на международном турнире среди юношей.

Курские дзюдоисты успешно выступили на международном турнире среди юношей.

27.01.2017
Чемпионат проходил в Старом Осколе. За звание лучших сразилось более 400 атлетов из России, Казахстана, Латвии, Украины, Узбекистана, Грузии, Сербии, Абхазии и Донецкой народной республики.
Курские полицейские отчитались

Курские полицейские отчитались

27.01.2017
Ежегодная январская коллегия по традиции закрывает рабочий год сотрудников правоохранительных органов. Часть материалов перешла в новый рабочий период, но их не много, относительно других регионов...
Куряне оценивают качество медицинских услуг

Куряне оценивают качество медицинских услуг

27.01.2017
Куряне оценивают качество медицинских услуг. Высказаться об уровне обслуживания в больницах и профессионализме медиков можно на сайте комитета здравоохранения области или на страницах медучереждений в...
Курский стоматолог-педофил пойдёт под суд

Курский стоматолог-педофил пойдёт под суд

27.01.2017
В частной клинике Курска 33-летний стоматолог совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетний детей, считает следствие. Ситуация вскрылась спустя год после инцидента. В декабре...
Тренировочный бой курских пилотов

Тренировочный бой курских пилотов

27.01.2017
У курских пилотов начинаются учения. Летчики отправляются на авиаполигон Погоново в Воронежской области, где пройдет маневренный воздушный бой. Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, эскадрилья...
Житель Курской области убил сожительницу

Житель Курской области убил сожительницу

27.01.2017
Молодой человек 22 лет из села Павловка под Обоянью не вытерпел ревности сожительницы и убил её. Следствие считает, что ссора на почве недоверия между парой...
В Курске на Волокно сгорел дом

В Курске на Волокно сгорел дом

27.01.2017
Накануне вечером в Сеймском округе Курска загорелся жилой дом. Пожар в частном кирпичном доме на улице Солнечной начался около восьми вечера.Пожарные локализовали огонь за несколько...
Курские власти не видят проблемы в сфере пассажирских перевозок

Курские власти не видят проблемы в сфере пассажирских перевозок

26.01.2017
Курские власти продолжают настаивать на отсутствии серьезных проблем в сфере пассажирских перевозок. Руководство городского департамента транспорта приводит цифры, согласно которым можно предположить, что население надумывает!
Новости партнеров
Куряне выбрали лучшие медицинские учреждения

Куряне выбрали лучшие медицинские учреждения

27.01.2017
В медучреждениях Курской области продолжится независимая оценка качества оказания услуг. Проголосовать за лечебное...
На белгородском телевидении нашли двойника депутата Ольги Германовой

На белгородском телевидении нашли двойника депутата Ольги Германовой

27.01.2017
Новогодняя фотография с женщиной, очень похожей на экс-главу Курска, а ныне депутата Госдумы...
Курянку на улице Белинского сбила машина

Курянку на улице Белинского сбила машина

27.01.2017
Сегодня утром, 27 января, ДТП с пострадавшей произошло в Курске. По предварительной информации ГУ МЧС по...
Пожар в частном доме унес жизнь женщины

Пожар в частном доме унес жизнь женщины

27.01.2017
Вчера вечером, 26 января, возгорание частного жилого дома в Курске произошло в микрорайоне Волокно. Огненная...
Комитет по управлению имуществом Курской области возглавит мэр Щигров

Комитет по управлению имуществом Курской области возглавит мэр Щигров

26.01.2017
На сегодняшнем заседании Курской областной Думы на рассмотрение парламентариев была внесена кандидатура председателя комитета по...
На курских дорогах по вине пьяных водителей погибли 49 человек

На курских дорогах по вине пьяных водителей погибли 49 человек

26.01.2017
Обстановка с аварийностью на дорогах Курской области характеризуется относительной стабильностью - отметили в...
Сиротам старше 18 на период учебы окажут социальную поддержку

Сиротам старше 18 на период учебы окажут социальную поддержку

26.01.2017
Курским сиротам на период учебы будут оказывать социальную поддержку. Такое решение приняли сегодня...
В Курской области зарегистрировали 2 случая бешенства животных

В Курской области зарегистрировали 2 случая бешенства животных

26.01.2017
В Курской области в этом году уже зарегистрировали 2 случая бешенства домашних животных.
В Железногорске школьник поджёг балкон у соседей

В Железногорске школьник поджёг балкон у соседей

26.01.2017
В Железногорске третьеклассник, оставшись один дома, решил развлечься. Ради забавы он завернул сырое...
На курских водоемах замерили толщину льда

На курских водоемах замерили толщину льда

26.01.2017
На водоемах Курской области установился устойчивый ледовый покров. ОБ этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
Участковый вымогал у женщины, укравшей банку кофе, 65 тысяч рублей

Участковый вымогал у женщины, укравшей банку кофе, 65 тысяч рублей

25.01.2017
В Курске участковый уполномоченный решил воспользоваться незнанием законодательства воровки, а получилось так, что...
Процедура «дачной амнистии» стала сложнее

Процедура «дачной амнистии» стала сложнее

25.01.2017
Процедура «дачной амнистии» стала сложнее. В прошлом году «дачная амнистия» была продлена до...
Ранил ножом родного брата

Ранил ножом родного брата

25.01.2017
В Касторенском районе Курской области осужден 40-летний сельский житель, который ударил ножом своего брата. Об...
Изменится плата за наем

Изменится плата за наем

25.01.2017
В Курске у жильцов неприватизированных квартир, принадлежащих муниципалитету, изменится плата за наем. Стоимость...
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Граждане, будьте бдительны!!! При обнаружении бесхозных предметов, а также выявлении подозрительных лиц сообщать в УФСБ России по Курской области по тел. 70-24-70 и 70-70-70 (круглосуточно), в полицию - по телефону 02, в службу спасения - телефону 112. От Вас зависит безопасность Вас и ваших близких!                             Реальная помощь наркозависимым и алкоголезависимым, а также бездомным людям, в восстановлении документов. Бесплатно. Бессрочно. Анонимно. Тел. 8-920-712-50-05.                             Фонд им. Л.С. Выготского обращается к абонентам МегаФона, МТС, Билайн с просьбой помочь детям с ДЦП. Вы можете внести пожертвования прямо сейчас, отправив SMS-сообщение на номер 3434 со словом «ДАРИМ» и через пробел укажите цифрами сумму пожертвования.                             Требуется водитель категории «Е». Тел. 8-961-167-36-58.                             Строительной организации требуется геодезист с опытом работы. Зарплата высокая. Тел. 730-209.                             Сельхозпредприятию Тульской области требуются разнорабочие. Зарплата 25 тыс. руб./месяц. Тел. 8-950-875-14-16, 8-4712-50-16-17.                             Требуются ученики парикмахеров, оказываем содействие в трудоустройстве. Тел. 58-81-66, 53-76-12, 58-81-76.                             Требуются ученики на вечернее время по профессиям: водитель погрузчика, машинист экскаватора, машинист бульдозера. Тел. 53-76-12, 58-81-66.                             Строительной организации требуется электромонтер. Зарплата высокая. Тел. 8-906-690-20-04, 200-222.                             Строительной компании требуются каменщики, оплата сдельная. Тел. 39-21-31.                             ООО «ПК Кристалл-Лефортово» требуются: электромонтер 5 разряда, наладчик оборудования 5 разряда. Телефон 70-24-73, 8-951-325-60-65.                             Ветеринарной службе города Железногорска требуются ветеринарные врачи для обслуживания мясохладобойни в с. Линец. Заработная плата 30 тыс. рублей. Жилье предоставляется. Контактный телефон: 8 (47148) 2-60-99, 2-54-20.                             Организации требуется инженер ТБ, инженер строитель. Тел. 33-14-18, 33-14-59.                             Продам участок под застройку в пос. Петрин (12 км. от Курска). Тел. 8-930-037-26-37.                             В зоомагазин «АкваЗоо» переехал по новому адресу: ул. Сумская, 37-А/1. Тел. 8-903-027-55-08.                             Заказ объявлений в рубрику «Бегущая строка» по тел. 8 (4712) 54-70-70 или Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .                            