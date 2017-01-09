Граждане, будьте бдительны!!! При обнаружении бесхозных предметов, а также выявлении подозрительных лиц сообщать в УФСБ России по Курской области по тел. 70-24-70 и 70-70-70 (круглосуточно), в полицию - по телефону 02, в службу спасения - телефону 112. От Вас зависит безопасность Вас и ваших близких! Реальная помощь наркозависимым и алкоголезависимым, а также бездомным людям, в восстановлении документов. Бесплатно. Бессрочно. Анонимно. Тел. 8-920-712-50-05. Требуются начальник конюшни, берейтор, конюх. Тел. 8-906-690-20-04. Строительной организации требуется производитель работ. Зарплата высокая. Тел. 8-906-690-20-04. Строительной организации требуется инженер ПТО с опытом работы в «Гранд-Смете». Зарплата высокая. Тел. 8-906-690-20-04. Требуется курьер. Тел. 58-74-61. Требуется экспедитор. Тел. 58-74-61. На постоянную работу требуется автослесарь по ремонту топливной аппаратуры. Зарплата очень высокая. Тел. 8-909-239-09-47. Продам участок под застройку в пос. Петрин (12 км. от Курска). Тел. 8-930-037-26-37. В зоомагазин «АкваЗоо» переехал по новому адресу: ул. Сумская, 37-А/1. Тел. 8-903-027-55-08. Заказ объявлений в рубрику «Бегущая строка» по тел. 8 (4712) 54-70-70 или Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

