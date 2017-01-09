Новости
Преобразован помогать

Преобразован помогать

09.01.2017
В новом году администрация региона продолжает курс на развитие социальной политики . На днях сдан в эксплуатацию центр сопровождения замещающих семей. Его закрыли на капитальный...
Архив расширяет возможности

Архив расширяет возможности

09.01.2017
Архив общественно-политической истории Курской области расширяет свои возможности. В нём хранится вся важная информация о жизни курян за последний век. Например, только свидетельств о браке...
Рождество Христово 2017

Рождество Христово 2017

09.01.2017
На больших новогодних каникулах православные христиане отмечают Рождество Христово - один из самых почитаемых двунадесятых праздников. Ровно в 12 ночи 7 января во всех храмах...
Рождественский фестиваль

Рождественский фестиваль

09.01.2017
После рождественских богослужений наступают святки - 12 праздничных дней по православному календарю. Продлятся они вплоть до Крещения. Святки традиционно сопровождаются песнями и веселыми семейными торжествами.
Утренники для малообеспеченных семей

Утренники для малообеспеченных семей

09.01.2017
В Курске прошли новогодние утренники. За праздничные дни только в городских центрах досуга и школах искусств показали более 600 сказок. На елку в молодёжный центр...
Ночь накануне торжества

Ночь накануне торжества

09.01.2017
Он провозгласил общепланетарный день художника. Первым открыл площадку для всех кто мечтал быть услышанным и увиденным. До галереи АЯ экспонироваться в Курске было делом весьма...
Боярышник всё ещё продают?

Боярышник всё ещё продают?

09.01.2017
Региональное управление Роспотребнадзора следит за соблюдением запрета о продаже спиртосодержащей продукции в аптеках. Напомним, её приостановили на месяц в конце прошлого года. Во время новогодних...
Курские водители продолжают ездить в нетрезвыми

Курские водители продолжают ездить в нетрезвыми

09.01.2017
С начала января на областных дорогах задержали около сотни пьяных водителей. Госавтоинспекторы проверили около 14 тыс.автомобилей. Всего выявлено почти 4 тыс.правонарушений. По данным регионального УМВД,...
В 30 раз больше нарушений миграции

В 30 раз больше нарушений миграции

09.01.2017
Местное управление миграции с начала месяца провело 163 проверки объектов. Среди 187 иностранцев у 60 - административные правонарушения в сфере миграции. Это в 30 раз...
Динамо разгромило одноклубниц из Новосибирска

Динамо разгромило одноклубниц из Новосибирска

09.01.2017
В Новый год с новыми победами. Курское «Динамо» уже выиграло два матча в январе. Сначала обыграли в рамках Евролиги команду из Венгрии. Вчера на домашнем...
Из Курска до Москвы

Из Курска до Москвы

09.01.2017
Жители региона теперь могут добраться до столицы по воздуху. По маршруту Курск-Москва запустили новый авиарейс. Обслуживать его будет другая компания. Вместе с перевозчиком изменилось и...
Инна Дериглазова вновь первая

Инна Дериглазова вновь первая

07.01.2017
Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова 2017 год начала с новой победы. Курчатовская фехтовальщица первенствовала на турнире в Новогорске. В полуфинальном и финальном поединках курская спортсменка одолела Регину Гарифуллину...
Куряне отметили Рождество Христово

Куряне отметили Рождество Христово

07.01.2017
Куряне вместе со всем православным миром встретили один из главных церковных праздников - Рождество Христово. Торжественные богослужения прошли во всех храмах области. В Знаменском кафедральном...
Центр сопровождения замещающих семей

Центр сопровождения замещающих семей

07.01.2017
Центр сопровождения замещающих семей   Накануне в Курске открыли после ремонта центр сопровождения замещающих семей. В здании по адресу Союзная, 29а работают с приёмными и патронатными семьями,...
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Вырос взнос на капремонт

Вырос взнос на капремонт

09.01.2017
В Курской области изменился минимальный размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов. С 1 января...
Каникулы без грабежей и мошенничества

Каникулы без грабежей и мошенничества

09.01.2017
В новогодние каникулы курские полицейские несли службу в усиленном режиме, благодаря этому стабилизировать криминогенную обстановку...
Напоминание о долгах по телефону

Напоминание о долгах по телефону

09.01.2017
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Курской области запущен новый сервис -...
Курская полиция разыскивает пропавшего мужчину

Курская полиция разыскивает пропавшего мужчину

07.01.2017
В Курской области МО МВД России «Железногорский» выясняет местонахождение Алешина Владимира Алексеевича 1970 года рождения,...
Юноши курского «Авангарда» обыграли «Бенфику»

Юноши курского «Авангарда» обыграли «Бенфику»

07.01.2017
В Воронеже завершился XVI международный детский турнир памяти Андрея Ликонцева, игрока юношеской сборной СССР. Воспитанники...
Первая игра «Динамо»

Первая игра «Динамо»

07.01.2017
Курское «Динамо» провело первую игру 2017 года. На домашнем паркете «бело-голубые» разгромили венгерский клуб «Уни...
В аварии погиб водитель, пассажиры ране

В аварии погиб водитель, пассажиры ране

06.01.2017
В среду, 4 января, примерно в 16.35 ДТП со смертельным исходом произошло в Хомутовском районе...
Вскрытие пробы «Б» Поветкина перенесено

Вскрытие пробы «Б» Поветкина перенесено

06.01.2017
Назначенная на 5 января процедура вскрытия допинг-пробы «Б» российского боксера Александра Поветкина из Курска перенесена...
Мобильные пункты обогрева

Мобильные пункты обогрева

06.01.2017
В Курской области из-за неблагоприятных погодных условий на опасных участках федеральных трасс развернули два мобильных...
Огнем уничтожен жилой дом

Огнем уничтожен жилой дом

03.01.2017
ночью, 3 января, в 3.15 на номер «Службы спасения — 112» Курской области пришло сообщение...
27 тысяч курян вышли на уличные гуляния

27 тысяч курян вышли на уличные гуляния

03.01.2017
В новогоднюю ночь для жителей Курской области устроили 59 массовых мероприятий. Все они прошли без...
Ушибы и переломы в новогодние праздники

Ушибы и переломы в новогодние праздники

03.01.2017
Мы уже сообщали о том, что в новогоднюю ночь четверо жителей областного центра пострадали от...
Умерла заслуженная артистка РФ

Умерла заслуженная артистка РФ

03.01.2017
31 декабря 2016 года не стало Надежды Пикуль — замечательной певицы, заслуженной артистки России, обаятельной...

Масштабные военные учения

30.12.2016
По легенде, экипажи должны были обнаружить и заставить посадить самолет условного нарушителя государственной границы. Крутые виражи...
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Граждане, будьте бдительны!!! При обнаружении бесхозных предметов, а также выявлении подозрительных лиц сообщать в УФСБ России по Курской области по тел. 70-24-70 и 70-70-70 (круглосуточно), в полицию - по телефону 02, в службу спасения - телефону 112. От Вас зависит безопасность Вас и ваших близких!                             Реальная помощь наркозависимым и алкоголезависимым, а также бездомным людям, в восстановлении документов. Бесплатно. Бессрочно. Анонимно. Тел. 8-920-712-50-05.                             Требуются начальник конюшни, берейтор, конюх. Тел. 8-906-690-20-04.                             Строительной организации требуется производитель работ. Зарплата высокая. Тел. 8-906-690-20-04.                             Строительной организации требуется инженер ПТО с опытом работы в «Гранд-Смете». Зарплата высокая. Тел. 8-906-690-20-04.                             Требуется курьер. Тел. 58-74-61.                             Требуется экспедитор. Тел. 58-74-61.                             На постоянную работу требуется автослесарь по ремонту топливной аппаратуры. Зарплата очень высокая. Тел. 8-909-239-09-47.                             Продам участок под застройку в пос. Петрин (12 км. от Курска). Тел. 8-930-037-26-37.                             В зоомагазин «АкваЗоо» переехал по новому адресу: ул. Сумская, 37-А/1. Тел. 8-903-027-55-08.                             Заказ объявлений в рубрику «Бегущая строка» по тел. 8 (4712) 54-70-70 или Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .                            