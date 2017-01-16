Граждане, будьте бдительны!!! При обнаружении бесхозных предметов, а также выявлении подозрительных лиц сообщать в УФСБ России по Курской области по тел. 70-24-70 и 70-70-70 (круглосуточно), в полицию - по телефону 02, в службу спасения - телефону 112. От Вас зависит безопасность Вас и ваших близких! Реальная помощь наркозависимым и алкоголезависимым, а также бездомным людям, в восстановлении документов. Бесплатно. Бессрочно. Анонимно. Тел. 8-920-712-50-05. Организации требуется инженер ТБ, инженер строитель. Тел. 33-14-18, 33-14-59. 22 января 2017 г. в 13-00 в Драмтеатре им. А.С. Пушкина будет демонстрироваться фильм-катастрофа «Ледокол». Цена билета 50 рублей. Требуется водитель автопогрузчика. Тел. 34-31-45. Срочно требуется продавец-дизайнер мебели. Тел. 8-920-715-29-31. Требуются: продавец, дизайнер, кассир, кладовщик. Тел. 8-910-318-74-83, 73-17-00. Потерялась кошка бело-черная в районе Дериглазова. Тел. 8-910-740-03-45. Требуются водители категории В,С,Е, агроном, охранник- контроллер, ветврач, инженер механик с/х, рабочий на скотобойню, автокрановщик. Обращаться по тел. 58-82-00. Требуются кассир-продавец, тел. 53-14-84, кассир-продавец, уборщица-фасовщица, тел. 26-04-24. На постоянную работу требуются повара с опытом работы. Центральный округ. Зарплата высокая. Тел. 8-960-673-53-30, 52-91-01. Требуется курьер. Тел. 58-74-61. Продам участок под застройку в пос. Петрин (12 км. от Курска). Тел. 8-930-037-26-37. В зоомагазин «АкваЗоо» переехал по новому адресу: ул. Сумская, 37-А/1. Тел. 8-903-027-55-08. Заказ объявлений в рубрику «Бегущая строка» по тел. 8 (4712) 54-70-70 или
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