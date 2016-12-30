Новости
О судьбе КАГМС

О судьбе КАГМС

30.12.2016
В Курской области продолжают следить за исполнением майских указов президента от 2012 года. В стране продолжается реорганизация неэффективных государственных образовательных учреждений. Сегодня на официальном сайте...
Политические итоги года

Политические итоги года

30.12.2016
Выборы-2016, кадровые перестановки и связанные с этим скандалы, а также визиты высокопоставленных лиц. Уходящий год для Курской области запомнится важными политическими событиями. Регион в этом...
«Фармстандарт-Лексредства» итоги года

«Фармстандарт-Лексредства» итоги года

30.12.2016
Итоги года подводят и крупные производственники региона. Для предприятия «Фармстандарт-Лексредства», 2016-ый прошёл успешно - росли и объёмы, и спрос на продукцию. В следующем году курское...
Подарки детям от депутата

Подарки детям от депутата

30.12.2016
Подарить праздник детям и их родителям решил депутат Курской областной Думы. На молочной кухне установили пандус. А в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних на выпускном празднике...
Символ года

Символ года

30.12.2016
По восточному календарю 2016-й год, год красной обезьяны заканчивается и в права вступает огненный петух. Куряне рассчитывают на благосклонность пернатого символа и ждут от него...
Новый Год для всех

Новый Год для всех

30.12.2016
Новый год приходит в каждый дом, даже туда, где впервые видят ёлку и снежную зиму. В регионе учатся и работают представители более 70 стран мира. images/videos/2016_12_30/05.mp4...
Спорт в области. Итоги года

Спорт в области. Итоги года

30.12.2016
Развитие детского и массового спорта, строительство новых объектов - все это определяет спортивный потенциал регионов. Курская область в рейтинге Минспорта расположилось в пятом десятке. Наши...
Опять прорвало

Опять прорвало

30.12.2016
В центральном районе Курска вновь случился порыв теплосетей. Порыв находится на улице Золотой. Напомним, что 2 и 20 декабря здесь уже велись ремонтные работы "Квадрой".
Поветкина вызвали на допрос

Поветкина вызвали на допрос

30.12.2016
Судебные разбирательства становятся уже неотъемлемой частью бокса. Так, Александру Поветкину придется дать показания в суде южного округа Нью-Йорка, куда промоутер курского спортсмена подал иск против...
Школа-интернат №2 принимала гостей

Школа-интернат №2 принимала гостей

29.12.2016
Школа-интернат №2 на территории Курской области работает уже более полувека. В образовательном учреждении занимаются дети с ограничениями возможностями по здоровья. На данный момент здесь обучается...
Открытия года

Открытия года

29.12.2016
За этот год в Курской области было много открытий, как промышленных, так и спортивных, образовательных и культурных. На строительствов 2016-ом в регионе потратили миллиарды рублей.
Новые имена

Новые имена

29.12.2016
Уходящий год открыл для России новые имена. Куряне, а подчас и целые коллективы, защищая честь Курской области на тконкурсах, фестивалях разного масштаба, занимали лидирующие позиции.
Полтора миллиарда на воздух

Полтора миллиарда на воздух

29.12.2016
Губернатор Курской области Александр Михайлов посетил заседание Госсовета в Москве. Обсуждали проблемы экологии и проблематику защиты окружающий среды.Глава региона отчитался, что в Курской области растут...
«Смена удачи» курских таможенников

«Смена удачи» курских таможенников

29.12.2016
Курские таможенники первые на Международном киноконкурсе «Верещагин-2016». В номинации «Игровое кино» коллектив  представил работу под названием «Смена удачи». Жюри, в состав которого вошли  журналисты, актеры...
Новости партнеров

Масштабные военные учения

30.12.2016
По легенде, экипажи должны были обнаружить и заставить посадить самолет условного нарушителя государственной границы. Крутые виражи...
Подорожает проезд в электричках

Подорожает проезд в электричках

30.12.2016
С 1 января вырастит стоимость проезда в пригородных поездах на территории Курской области вырастет. Об...
Новые правила регистрации недвижимости

Новые правила регистрации недвижимости

30.12.2016
1 января 2017 года вступает в силу Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости». В связи...
Пешеход выскочил под колеса ВАЗа

Пешеход выскочил под колеса ВАЗа

29.12.2016
28 декабря на дорогах Курской области пострадали два пешехода. Как сообщили в Госавтоинспекции, первое ДТП...
Судить за наркотики в игрушке

Судить за наркотики в игрушке

29.12.2016
Курской транспортной прокуратурой в Кировский районный суд Курска направлено уголовное дело 25-летнего местного жителя. Парень...
Сертификаты от марафона «Мир детства»

Сертификаты от марафона «Мир детства»

29.12.2016
В Курске девяти малообеспеченным многодетным семьям к Новому году вручили подарочные сертификаты от благотворительного марафона...
Завод не заплатил налоги

Завод не заплатил налоги

29.12.2016
Следователи завели уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Речь идет...
«Мисс Черноземье»

«Мисс Черноземье»

28.12.2016
В ДШИ №1 Курска выбрали самую красивую девушку Черноземья. В конкурсе участвовали 13 красавиц из...
Горячая линия для невыездных курян

Горячая линия для невыездных курян

28.12.2016
Почти 20 тысяч курян не могут выехать из страны из-за накопленных долгов в 9 с...
Ефрейтор-мошенник

Ефрейтор-мошенник

28.12.2016
В Курске перед судом предстанет ефрейтор войсковой части, который обвиняется в мошенничестве с причинением значительного...
Итоги конкурса педагогов и воспитателей

Итоги конкурса педагогов и воспитателей

27.12.2016
26 декабря состоялось подведение результатов регионального конкурса профессионального мастерства «Призвание – все лучшее отдаю детям»,...
Никто не отреагировал на бомбу

Никто не отреагировал на бомбу

27.12.2016
В одном из торговых центров Железногорска устроили антитеррористическую тренировку. Полицейские в центре зала разместили пакет...
Призывники хотят служить в ВДВ

Призывники хотят служить в ВДВ

27.12.2016
В Курской области подвели итоги осеннего призыва. На военную службу отправили 1700 человек. Большую часть...
Новая станция скорой помощи

Новая станция скорой помощи

27.12.2016
Администрация Курской области утвердила перечень объектов капитального строительства на 2017 год и на плановый период...
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Граждане, будьте бдительны!!! При обнаружении бесхозных предметов, а также выявлении подозрительных лиц сообщать в УФСБ России по Курской области по тел. 70-24-70 и 70-70-70 (круглосуточно), в полицию - по телефону 02, в службу спасения - телефону 112. От Вас зависит безопасность Вас и ваших близких!                             Реальная помощь наркозависимым и алкоголезависимым, а также бездомным людям, в восстановлении документов. Бесплатно. Бессрочно. Анонимно. Тел. 8-920-712-50-05.                             Требуются начальник конюшни, берейтор, конюх. Тел. 8-906-690-20-04.                             Строительной организации требуется производитель работ. Зарплата высокая. Тел. 8-906-690-20-04.                             Строительной организации требуется инженер ПТО с опытом работы в «Гранд-Смете». Зарплата высокая. Тел. 8-906-690-20-04.                             Требуется курьер. Тел. 58-74-61.                             Требуется экспедитор. Тел. 58-74-61.                             На постоянную работу требуется автослесарь по ремонту топливной аппаратуры. Зарплата очень высокая. Тел. 8-909-239-09-47.                             Продам участок под застройку в пос. Петрин (12 км. от Курска). Тел. 8-930-037-26-37.                             В зоомагазин «АкваЗоо» переехал по новому адресу: ул. Сумская, 37-А/1. Тел. 8-903-027-55-08.                             Заказ объявлений в рубрику «Бегущая строка» по тел. 8 (4712) 54-70-70 или Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .                            